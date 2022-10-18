Мягкий декабрь, суровый январь: синоптики рассказали, какой будет зима в Новосибирске

Декабрь, по словам синоптиков, обещает быть мягким. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики Российского Гидрометцентра рассказали, какой будет предстоящая зима в Новосибирске. По их данным, декабрь обещает быть мягким, похолодание придет только в январе.

— На всей территории Западной Сибири, кроме полуострова Таймыр, температура будет в пределах нормы. Средняя температура в Новосибирске в декабре -13 градусов, — сообщили в Росгидрометцентре.

Похолодание в Новосибирскую область придет в январе. Средняя температура в течение месяца будет держаться на отметке в -16 градусов.

В феврале среднемесячная температура опустится до -12,8 градусов, по сравнению с прошлогодним показателем в -8 градусов.

По прогнозу сайта World-Weather в декабре будет пасмурно, с редкими снегопадами и температурой до -15 градусов днем и до -18 градусов ночью. В январе столбики термометра покажут от -11 до -16 градусов, солнечных дней станет больше. В начале и середине февраля ожидается температура до -14 градусов, к концу месяца — до -7 градусов.

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