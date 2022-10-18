Новосибирца отправили на 3 года в колонию за хранение взрывчатки

Мужчину оштрафовали и отправили в колонию за хранение взрывчатки. Фото: ДУЭЛЬ Алексей

Советский районный суд отправил новосибирца в колонию за хранение взрывчатки и гранат.

— Подсудимый с января 2005 года до февраля 2022 года незаконно приобрел 4 боевые ручные наступательные гранаты РГД-5, 1 боевую ручную оборонительную гранату Ф-1, 9 тротиловых шашек и промышленно изготовленное пластичное взрывное вещество на основе гексогена, - пояснили в суде.

Суд отправил обвиняемого в колонию общего режима на 3 года, а также оштрафовал на 20 тысяч рублей в доход государства.

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