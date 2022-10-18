В Первомайском районе Новосибирска мужчина упал с 8-метровой высоты

Мужчина упал с высоты 8 метров в Первомайском районе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 18 октября, мужчина упал с высоты 8 метров в Первомайском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Сообщение о произошедшем поступило на телефон 112 примерно в 17:40. Экстренным службам передали, что пострадавший находится на улице Аксенова.

Выяснилось, что мужчина упал с конструкции крыши здания переменной этажности. Сибиряк рухнул на кровлю пристройки с высоты 7-8 метров.

Помощь пострадавшему оказали спасатели МАСС и сотрудники МЧС. Мужчину транспортировали вниз, используя специальное альпинистское снаряжение. Экстренные службы передали его медикам.

В общей сложности спасательная операция длилась около часа.

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