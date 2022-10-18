В Новосибирской области могут увеличить штраф за парковку на газоне

Штраф планируют увеличить на тысячу рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области планируют увеличить штраф для автолюбителей за парковку на газоне, а также за оставление автомобиля в неположенных местах. С таким предложением выступили депутаты регионального Законодательного Собрания на заседании комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению.

По словам заместителя председателя Горсовета Евгения Лебедева, инициатива о внесении изменения в законопроект об административных правонарушениях поступила от мэра Анатолия Локтя. Целью инициативы стало повышение ответственности граждан за оставление транспорта на детских и спортивных площадках, а также газонах и других участках с зелёными насаждениями.

Штраф планируют увеличить на одну тысячу рублей. А значит, что нарушителя, оставившего автомобиль в неположенном месте, могут наказать на сумму от тысячи до 3 тысяч рублей.

— Странно, что глава муниципалитета выносит вопрос однобоко, давайте штрафы увеличим. Но при этом глава муниципалитета не выносит вопрос о том, как оптимизировать систему контроля за сбором штрафов, — высказался депутат Константин Антонов.

По его словам, к решению проблемы нужно подойти системно. Ведь целью является не просто в увеличение штрафа. Необходимо также сократить число правонарушений за парковку в неположенном месте.

— Цель — навести порядок. Понятно, что наведение порядка должно идти, в том числе, и в направлении увеличения стояночных парковочных мест. Одними штрафными санкциями проблему не решить, — подчеркнул заместитель председателя комитета Заксобрания по госполитике Игорь Умербаев.

Председатель комитета Олег Подойма согласился, что к решению проблемы необходимо подходить комплексно — это в приоритете.

В итоге комитет по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению проголосовал за то, чтобы рекомендовать сессии регионального Законодательного Собрания принять проект закона об увеличении штрафов в первом чтении.

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