Прилетевшая из Калининграда в Новосибирск женщина пожаловалась на плачевный вид своего багажа

Внешний вид багажа был ужасным. Фото: Город Обь Онлайн

Пассажирка рейса Калининград – Новосибирск рассказала о том, что после прилета в аэропорт Толмачево ей выдали багаж, вид которого был плачевным. Публикация появилась в группе «Город Обь Онлайн».

Женщина прибыла в столицу Сибири 27 сентября. Когда она увидела свой багаж – чемодан и детскую коляску, то испытала настоящий шок.

− Или он прошел Афганскую войну, или им играли в волейбол, − написала автор поста.

Коляска была мокрой и помятой. Сажать в нее ребенка абсолютно не хотелось. Что касается чемодана, то он прибыл сломанный. По словам женщины, ручка на нем была вырвана с одной стороны, а на корпусе виднелись многочисленные царапины.

Поскольку пассажирка прилетела в Новосибирск рано утром, желания устраивать разборки у нее не было.

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