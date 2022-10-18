Из Новосибирска запускают прямые рейсы в Таиланд

Рейсы начнут действовать с 5 ноября. Фото: Александр ГЛУЗ

Из Новосибирска в Пхукет Таиланд с 5 ноябре запустят прямые рейсы. Летать самолеты будут раз в неделю. Авиакомпанией перевозчиком станет Pegas fly. Об этом сообщили в Ассоциации Туроператоров.

— В компании PEGAS Touristik новосибирцев уже сориентировали по ценам. Тур на двоих в двухместном номере на 13 ночей начинается от 170 864 тысяч рублей, — пояснили в Ассоциации.

Также прямые рейсы до Таиланда запускают 2 ноября из Красноярска, а 6 ноября из Иркутска. Летать самолеты будут раз в неделю.

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