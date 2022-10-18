В Железнодорожном районе Новосибирска неизвестный водитель сбил 19-летнего парня

В Новосибирске неустановленный водитель наехал на 19-летнего пешехода. Фото: Госавтоинспекция НСО

В Новосибирске неустановленный водитель наехал на 19-летнего парня, который шел по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области.

ДТП произошло в понедельник, 17 октября, в 10:45. Водитель двигался по улице Железнодорожной. У дома №20 он сбил пешехода.

− Молодой человек переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, − уточнили в ГИБДД.

Парень получил различные травмы. Неизвестно, понадобилась ли ему медицинская помощь.

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