В Новосибирске перекрыли пешеходную зону под Октябрьским мостом

Пешеходную зону под мостом закроют по 10 ноября. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирске перекрыли пешеходную зону, проходящую под Октябрьским мостом. Она будет недоступна для горожан до середины ноября, пока идут ремонтные работы.

— В связи с проведением плановых работ по ремонту моста, которые продлятся по 10 ноября 2022 года, частично будет ограничен доступ к территории набережной, — сообщили в мэрии.

Напомним, что на Октябрьском мосту демонтировали 25% железобетонных тротуарных плит — это 500 погонных метров. Сейчас рабочие заняты расшивкой швов гранитной кладки опоры №2.

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