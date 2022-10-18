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Общество18 октября 2022 11:34

В Новосибирске перекрыли пешеходную зону под Октябрьским мостом

Она будет недоступна для горожан по 10 ноября
Надежда КАСЬЯНОВА
Пешеходную зону под мостом закроют по 10 ноября.

Пешеходную зону под мостом закроют по 10 ноября.

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирске перекрыли пешеходную зону, проходящую под Октябрьским мостом. Она будет недоступна для горожан до середины ноября, пока идут ремонтные работы.

— В связи с проведением плановых работ по ремонту моста, которые продлятся по 10 ноября 2022 года, частично будет ограничен доступ к территории набережной, — сообщили в мэрии.

Напомним, что на Октябрьском мосту демонтировали 25% железобетонных тротуарных плит — это 500 погонных метров. Сейчас рабочие заняты расшивкой швов гранитной кладки опоры №2.

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