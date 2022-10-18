Под Новосибирском мужчина зарезал сожительницу во время ссоры

Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. Фото: Иван ВИСЛОВ

Под Новосибирском 27-летний мужчина зарезал сожительницу в пылу ссоры. Дело возбудили по статье за убийство, сибиряку грозит до 15 лет тюрьмы.

— 17 октября 2022 года в своем доме в городе Болотное между сожителями произошла ссора по незначительному поводу. В результате подозреваемый, взяв нож, единожды ударил им женщину. Смерть 39-летней потерпевшей наступила на месте происшествия, — рассказали в региональном Следственном комитете.

Следователи осмотрели место преступления и изъяли орудие убийства — нож. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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