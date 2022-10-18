Финансирование новогодних мероприятий в Новосибирске перенаправили на нужды мобилизованных

Из праздничного бюджета на нужды мобилизованных изымут 25 миллионов рублей.
Фото: Андрей ГРЕБНЕВ
Депутаты Горсовета Новосибирска решили изъять 25 миллионов рублей из бюджет на новогодние мероприятия и перенаправить их на нужды мобилизованных и их семей.
— С мероприятий «Новосибирск — новогодняя столица России» снято 25 миллионов рублей, 15 из них переведены на социальную поддержку семей мобилизованных, 10 — мэрии для закупки необходимого оборудования для мобилизованных, — рассказала депутат Светлана Каверзина в своем Телеграм-канале во вторник, 18 октября.
Напомним, что в Новосибирске уже отменили часть новогодних мероприятий. Так сибиряки встретят Новый год — 2023 без фейерверка. Также власти решили не проводить крупных концертов с приглашёнными российскими звездами.
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