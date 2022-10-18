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Общество18 октября 2022 10:09

Финансирование новогодних мероприятий в Новосибирске перенаправили на нужды мобилизованных

Из праздничного бюджета на эти цели выделили 25 миллионов рублей
Надежда КАСЬЯНОВА
Из праздничного бюджета на нужды мобилизованных изымут 25 миллионов рублей.

Из праздничного бюджета на нужды мобилизованных изымут 25 миллионов рублей.

Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Депутаты Горсовета Новосибирска решили изъять 25 миллионов рублей из бюджет на новогодние мероприятия и перенаправить их на нужды мобилизованных и их семей.

— С мероприятий «Новосибирск — новогодняя столица России» снято 25 миллионов рублей, 15 из них переведены на социальную поддержку семей мобилизованных, 10 — мэрии для закупки необходимого оборудования для мобилизованных, — рассказала депутат Светлана Каверзина в своем Телеграм-канале во вторник, 18 октября.

Напомним, что в Новосибирске уже отменили часть новогодних мероприятий. Так сибиряки встретят Новый год — 2023 без фейерверка. Также власти решили не проводить крупных концертов с приглашёнными российскими звездами.

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