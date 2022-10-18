На сбор урожая в Новосибирской области не повлияла частичная мобилизация

Частичная мобилизация не повлияла на сбор урожая в Новосибирской области. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Частичная мобилизация не повлияла на сбор урожая в Новосибирской области. Об этом во вторник, 18 октября, заявил на пресс-конференции министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

Как отметил Евгений Лещенко, процент мобилизованных работников был небольшой.

− Это не привело к остановке деятельности ни одного из сельскохозяйственных предприятий, − подчеркнул министр.

Евгений Лещенко добавил, что объемы производства сельхозпродукции и продукции пищевых и перерабатывающих производств не сократились.

По словам министра, было решено все равно принять некоторые меры. Среди них – «бронирование» ценных работников и формирование кадрового резерва. Все это делается для подстраховки.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирской области урожай зерна превысил прогнозы – собрано 3,4 миллиона тонн.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber