На сбор урожая в Новосибирской области не повлияла частичная мобилизация

Частичная мобилизация не повлияла на сбор урожая в Новосибирской области.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Частичная мобилизация не повлияла на сбор урожая в Новосибирской области. Об этом во вторник, 18 октября, заявил на пресс-конференции министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.
Как отметил Евгений Лещенко, процент мобилизованных работников был небольшой.
− Это не привело к остановке деятельности ни одного из сельскохозяйственных предприятий, − подчеркнул министр.
Евгений Лещенко добавил, что объемы производства сельхозпродукции и продукции пищевых и перерабатывающих производств не сократились.
По словам министра, было решено все равно принять некоторые меры. Среди них – «бронирование» ценных работников и формирование кадрового резерва. Все это делается для подстраховки.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирской области урожай зерна превысил прогнозы – собрано 3,4 миллиона тонн.
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