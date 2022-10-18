Новосибирцу, стащившему из супермаркета виски на 3 тысячи рублей, вынесли приговор

Мужчину отдали под суд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирец ограбил супермаркет на 3 тысячи рублей. Дело рассматривали в Ленинском районном суде.

- Мужчина пришел в супермаркет с родственниками. Он зашёл в отдел с алкоголем и взял с полок три бутылки виски. После этого обвиняемый прошел через кассу, а уже на парковке его задержали сотрудники полиции, - говорится на сайте суда.

Уголовное дело в отношении новосибирца возбудили по статье грабеж. Суд вынес ему приговор: мужчине дали 1 год 6 месяцев условного срока.

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