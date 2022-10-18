Новосибирский завод стал лидером в нацпроекте по сокращению времени производства

Фото: Агентство инвестиционного развития НСО

На пленарной сессии форума министр экономического развития РФ Максим Решетников подвел итоги трехлетней реализации нацпроекта. В него вступили порядка 4000 компаний из 78 регионов, еще 2000 организаций подали заявки на участие.

- Половина участников нацпроекта уже смогла на треть повысить скорость производства и на 50% - выработку продукции. Благодаря этому компании увеличили свои доходы на 61 миллиард рублей. Это в 4 раза больше, чем государство инвестировало в национальный проект за время реализации. То есть нацпроект давно окупился с точки зрения инвестиций государства. Общий вклад участников проекта в рост ВВП приближается к 400 миллиардам рублей, - заявил Максим Решетников.

Также министр отметил, что многие субъекты, видя эффект от проекта, дополнительно к федеральным мерам поддержки запускают региональные. Например, Новосибирская область предоставляет субсидии на приобретение оборудования.

В рамках мероприятия состоялось награждение самых результативных предприятий и субъектов РФ. Одно из крупнейших в России предприятий по производству промышленных средств взрывания для горнорудной и угольной промышленности, геофизической разведки полезных ископаемых - Новосибирский механический завод «Искра» получил награду в номинации «Предприятие - лидер по сокращению времени протекания процесса». Вместе с экспертами Федерального центра компетенций сотрудникам компании удалось снизить время изготовления латунного колпачка для капсюлей-воспламенителей от получения материала со склада до отгрузки потребителю с 80 до 4 дней.