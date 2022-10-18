В Новосибирске назначено предварительное слушание по уголовному делу об убийстве подростка на ОбьГЭСе

Предварительное слушание по уголовному делу об убийстве подростка на ОбьГЭСе назначено в Новосибирске. Фото: соцсети

В Новосибирске назначено предварительное слушание по уголовному делу в отношении лица, обвиняемого в убийстве 16-летнего подростка. Об этом сообщили в пресс-службе Советского районного суда.

Напомним, трагедия произошла в июне 2018 года. Школьник приехал в Новосибирск из Новокузнецка вместе с другом и его родителями. Компания отдыхала на пляже «Бумеранг». Сибиряки остановились в кемпинге на берегу Обского водохранилища. Утром 28 июня подросток пошел в туалет, расположенный недалеко от домика. Назад он вернулся истекающим кровью. Вскоре мальчик скончался от кровопотери.

На скамье подсудимых оказался Иван Прудников. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 105 УК РФ «Убийство». Убийце грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, между Прудниковым и подростком произошла ссора. В какой-то момент конфликт перерос в борьбу.

− На почве личных неприязненных отношений Прудников И. нанес потерпевшему не менее четырех ударов в жизненно-важный орган – шею, − поделились подробностями в суде.

Преступник повредил сонную артерию и надгортанник школьника. Подросток умер от острой кровопотери.

Предварительное слушание по данному уголовному делу назначено на 20 октября 2022 года на 11:00. Заседание будет носить закрытый характер.

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