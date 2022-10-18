В небе над Новосибирском появилась огромная радуга 18 октября

Радугу заметели жители Центрального района.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Во вторник, 18 октября, синоптики обещали дождливый и пасмурный день. Мелкий непрекращающийся дождь и тяжелое серое небо ожидали новосибирцев с самого утра. Однако, к вечеру солнце пробилось сквозь тучи, и в небе тут же появилась огромная радуга.
— Радуга для октября редкое явление, — отметили читатели КП-Новосибирск.
Бледную и едва заметную в слабых лучах солнца радугу заметили жители Центрального района.
Радуга появилась, как только солнечные лучше пробились сквозь тучи.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Напомним, что непогода в Новосибирске продлится до конца недели. Синоптики обещают, что воздух не прогреет выше отметки в +10 градусов. Ожидается облачная погода и небольшой дождь.
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