В небе над Новосибирском появилась огромная радуга 18 октября

Радугу заметели жители Центрального района. Фото: Виктория МИНАЕВА

Во вторник, 18 октября, синоптики обещали дождливый и пасмурный день. Мелкий непрекращающийся дождь и тяжелое серое небо ожидали новосибирцев с самого утра. Однако, к вечеру солнце пробилось сквозь тучи, и в небе тут же появилась огромная радуга.

— Радуга для октября редкое явление, — отметили читатели КП-Новосибирск.

Бледную и едва заметную в слабых лучах солнца радугу заметили жители Центрального района.

Радуга появилась, как только солнечные лучше пробились сквозь тучи. Фото: Виктория МИНАЕВА

Напомним, что непогода в Новосибирске продлится до конца недели. Синоптики обещают, что воздух не прогреет выше отметки в +10 градусов. Ожидается облачная погода и небольшой дождь.

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