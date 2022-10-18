Новосибирске пьяный мужчина обворовал магазин со второго раза

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

Инцидент произошел 17 октября в Центральном районе г. Новосибирска. В 17:35 в дежурную часть Агентства поступил сигнал тревоги из сетевого супермаркета. Причиной вызова группы быстрого реагирования стал пьяный мужчина, который пытался украсть банку пива, но был пойман. Поскольку пиво похищено не было и материальный ущерб от правонарушения не наступил, воришку решено было отпустить. Прибывшие на вызов бойцы ГБР выпроводили пьяницу на улицу и отпустили на все четыре стороны.

Но покидать тепленькое местечко тот не захотел. Дождавшись, когда ГБР уедет, он вернулся и расположился в тамбуре магазина для сна. Гвардейцы были вынуждены вернуться на охраняемый объект и выпроводить его снова.

Следующий вызов из супермаркета поступил в 19:50. Уже знакомый гвардейцам персонаж вновь заявился в магазин и всё-таки сумел похитить банку пива, шоколадку и яблоко, причинив ущерб в сумме 149 рублей. Гвардейцы задержали неугомонного правонарушителя и передали его полицейским.