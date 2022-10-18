В Новосибирской области урожай зерна превысил прогнозы – собрано 3,4 млн тонн. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области аграрии закончили уборку зерновых и зернобобовых культур. Они собрали почти 3,4 млн тонн зерна – урожай этого года вплотную приблизился к рекордному историческому показателю. Об этом сообщили в правительстве региона.

За время уборочной кампании 2022 года аграрии региона обмолотили 1 млн 522 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур, завершив уборку 17 октября. Напомним, что в прошлом году уборочная кампания завершилась гораздо позже – 29 октября, а площади зерновых составляли 1 млн 497 тыс. га. Государственную поддержку аграриев в 2022 году в нашей области существенно увеличили. Объем финансирования утвержденной Правительством региона госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» в 2022 году составляет более 4,7 млрд рублей, из которых 3,4 миллиарда – это средства областного бюджета. «Общая посевная площадь возросла в Новосибирской области в 2022 году на 74 тысячи гектаров, главным образом – за счет введения в оборот ранее не использовавшихся земель сельхозназначения. Такие земли ежегодно вводятся у нас в оборот, в том числе при поддержке государства. Продолжился высокими темпами и процесс интенсификации растениеводства – аграрии принимали меры по улучшению питания растений: внесли рекордный объем минеральных удобрений, по защите сельхозкультур от вредителей, по модернизации парка техники и оборудования», – рассказал министр сельского хозяйствам Евгений Лещенко. Новосибирская область продолжает поставлять излишки зерна как в другие регионы страны, так и на экспорт, у которого четко выражен восточный вектор. Так, основные потребители зерна Новосибирской области находятся в Азии. Речь идёт о Казахстане, Китае, Монголии, Киргизии и ряде других стран.

– Реализация зерна за пределы региона позволит сохранить баланс спроса и предложения, сформировать более взвешенный и необходимый для развития отрасли уровень цен. Меры по стабилизации цен на зерно принимаются и государством: выделяются дополнительные средства на субсидирование железнодорожных перевозок зерна, ведется закупка в интервенционный фонд, – добавили в правительстве НСО.

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