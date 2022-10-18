Урожай зерновых в Новосибирской области снизился на 4,3% по сравнению с 2021 годом

В Новосибирской области завершили уборку зерновых. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирской области урожай зерновых снизился на 4,3% по сравнению с прошлым годом. Об уборочной компании рассказал на оперативном совещании в понедельник, 17 октября, министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

По словам Евгения Лещенко, уборку урожая зерновых и зернобобовых культур завершили на прошлой неделе.

В соответствии с оперативными данными, валовой сбор зерновых в 2022 году составил чуть больше трех миллионов тонн.

− Валовой сбор незначительно ниже показателей 2021 года − на 149 тысяч тонн, − отметил министр.

Он подчеркнул, что прошлый год в этом плане был рекордным. Евгений Лещенко добавил, что валовой сбор товарной пшеницы составил две с половиной тысячи тонн. Урожайность составила 22,3 центнера с гектара.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber