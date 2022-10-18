Волонтёры отыскали родственников женщины, найденной в подъезде в Новосибирске. Фото: "ЛизаАлерт НСО".

Новосибирские волонтеры отыскали родственников женщины, найденной в подъезде. Об этом руководитель ПСО «ЛизаАлерт НСО» Алеся Яблонских рассказала КП-Новосибирск.

– Нашу неизвестную узнала женщина. Она сообщила, что когда-то давно она проживала вместе с ней в одном населенном пункте. Коротко рассказала о ней и о себе. Речь шла о регионе не в Новосибирской области. Нам удалось связаться с людьми, проживающими в этом небольшом селе. Затем нам помогли в полиции. И удалось найти сестру неизвестной. К сожалению, найденная женщина не узнает пока никого из родных. Но это именно ее родные. Предстоит этап реабилитации, восстановления памяти, документов, – пояснила Алеся Яблонских.

Ранее сообщалось, что сама женщина называла себя Евгенией. Кто она, откуда и кто ее родные — она не помнила. Пояснила, что раньше она жила в квартире, куда ее потом перестали пускать.

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