Министр сельского хозяйства НСО прокомментировал задержание гендиректора «Кудряшовского». Фото: Олег ЗОЛОТО

Министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко высказался о задержании Владимира Гавриленко, гендиректора АО «Кудряшовское». Он пояснил, что по факту случившегося проводится расследование.

По словам Лещенко, в деле разберутся следователи. Он отметил, что власти не вправе вмешиваться в действия судебных и правоохранительных органов. При этом министр подтвердил факт нанесения окружающей среде ущерба. По нему, по словам Лещенко, проводили соответствующие расследования.

– Я не берусь комментировать действия правоохранительных органов, — сказал министр на пресс-конференции в ТАСС.

О задержании Гавриленко стало известно во вторник, 18 октября.

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