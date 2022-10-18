Под Новосибирском водитель тягача погиб в столкновении с фурой. Фото: ГИБДД по НСО.

Страшное ДТП произошло в Тогучинском районе Новосибирской области. Там водитель тягача столкнулся с грузовиком с полуприцепом. ДТП, которое произошло ночью 17 октября, стало для него фатальным.

– Водитель 1979 года рождения управлял тягачом FAW с полуприцепом, двигался по трассе К-16Р. На 107 км 100 метров столкнулся с впереди едущим автомобилем VOLVO FН с полуприцепом. Фурой управлял водитель 1970 года рождения, – рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

Водитель тягача FAW погиб на месте аварии.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

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