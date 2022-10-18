Виновника загрязнения реки Плющихи нашли в Новосибирске

В Новосибирске нашли виновника загрязнения реки Плющихи на правом берегу. Фото: Аца КОШТЭ

В Новосибирске нашли виновника загрязнения реки Плющихи на правом берегу. Об этом сообщил старший государственный инспектор отдела оперативного реагирования экологической инспекции Владимир Залогин. Его видеокомментарий опубликован в Телеграм-канале Минприроды региона.

Напомним, ранее местные жители обратили внимание на неестественный цвет воды в речке – Плющиха стала «молочной». Новосибирцы заявили, что причина кроется в сбросе каких-то отходов. Проведенный анализ подтвердил факт загрязнения.

По словам Владимира Залогина, специалисты Минприроды несколько раз выезжали на место, чтобы определить, кто сбрасывает сточные воды.

− Удалось установить, что в районе дома №22 по 3-му переулку Крупской есть спуск сточных вод. Его осуществляет муниципальное предприятие «Метро МиР», − сообщил госинспектор.

Он добавил, что предприятие получило разрешение на сброс. Его деятельность контролирует Сибирское региональное управление Роспотребнадзора.

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