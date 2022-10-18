В новосибирском метро изменили правила оплаты проезда банковскими картами

В новосибирском метро изменились условия безналичной оплаты за проезд. Фото: Новосибирский метрополитен.

В Новосибирске поменяли правила оплаты поездок в метро банковскими картами. Изменения условий коснулись только карт MasterCard и Visa. Теперь стоимость будет складываться, а общую сумму снимут позже. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского метрополитена.

При этом в случае оплаты по MasterCard сначала «заморозят» один рубль. Через несколько дней спишут сумму за все поездки.

В случае с картами Visa общую стоимость спишут уже в конце дня. Если пассажир оплачивал проезд после 21 часа, снятие средств могут перенести на следующий день.

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