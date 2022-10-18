Новосибирский депутат Госдумы помог мобилизованным землякам

Депутат Госдумы РФ Александр Аксененко совместно с бердчанами привез посылки призванным на военную службу гражданам. Фото: Пресс-служба партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ»

- Вчера посетил училище. Вместе с бердчанами привезли посылку мобилизованным. Передали сапоги - 100 пар, термобелье - 57 комплектов, носки шерстяные - 350 пар, шапки - 70 штук, перчатки - 500 пар, газовую горелку, лекарства, которые просили. Прицепом - еда, - сообщил Александр Аксёненко в своем ВК-аккаунте.

По словам новосибирского парламентария, все перечисленное закупили на средства фонда, который открыли бердские предприниматели.

- Туда я тоже перевожу средства. Сбор продолжается, по следующему закупу будут советоваться с командиром, что нужнее. По разным сборам скажу так: если есть возможность и внутренняя потребность поддержать, помочь и мужикам, и государству, то делать это надо, - выразил свое мнение депутат Госдумы.

Мобилизованным в НВВКУ передали сапоги, термобелье, шерстяные носки, шапки, перчатки, газовую горелку, лекарства и еду. Фото: Пресс-служба партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ»

Александр Аксёненко также рассказал о востребованности законодательной инициативы, которую внесла в федеральный парламент группа депутатов от фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ»:

- В этот раз спрашивали в том числе и по законопроекту о возможности взять отсрочку, если дома ребенок-инвалид, тяжелая форма. Пока законопроект ушел на рассмотрение, я в числе его соавторов. Ждем пленарных заседаний. Но обращение принял, отвезу в Госдуму, будем на конкретных примерах отстаивать принятие этого закона.

Напомним, что народный избранник от Новосибирской области уже не в первый раз посетил пункт сбора мобилизованных в Новосибирском высшем военном командном училище. В начале октября Александр Аксёненко уже проводил в НВВКУ контрольный осмотр условий размещения мобилизованных военнослужащих и личный прием по их обращениям.