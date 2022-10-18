Осенние каникулы у новосибирских школьников начнутся с 29 октября

В Новосибирской области школьники уйдут на осенние каникулы с 29 октября. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирской области школьники пойдут отдыхать с 29 октября по 5 ноября. Даты каникул КП-Новосибирск подтвердил министр образования региона Сергей Федорчук.

Тем не менее, точные сроки может скорректировать школа, но изменять количество дней отдыха нельзя.

Также Сергей Федорчук напомнил, что в феврале 2023 года все первоклассники уходят на несколько дней отдыха в дополнение к зимним каникулам, это тоже следует учитывать при составлении школьного плана.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что дети мобилизованных новосибирцев смогут питаться в школах бесплатно.

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