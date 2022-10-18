Самка снежного барса переехала из Новосибирского зоопарка в Красноярск

Новосибирский зоопарк имени Шило отправил самку снежного барса в Красноярск. Фото: Иван ВИСЛОВ

Новосибирский зоопарк имени Шило отправил самку снежного барса в Красноярск. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Новосибирской области.

Снежный барс занесен в Красную книгу как редкий или исчезающий вид. Также животное занесено в Красный список Международного союза охраны природы.

Хищнице из Новосибирска шесть лет. Самка снежного барса покинула столицу Сибири на прошлой неделе. До нового места жительства ее перевозили на автомобиле.

− Вывоз краснокнижного хищного млекопитающего семейства кошачьих согласован ведомством в целях дальнейшего содержания и разведения на территории принимающей стороны, − отметили в Управлении.

Теперь животное обитает на территории Красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей».

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