Многоквартирному дому на проспекте Димитрова в Новосибирске вернули исторический облик

Исторический вид вернули многоквартирному дому на проспекте Димитрова. Фото: стоп-кадр / Telegram-канал Анатолия Локтя.

В Новосибирске завершился капитальный ремонт фасада 70-летнего желтого здания на проспекте Димитрова, 17. Об этом мэр города Анатолий Локоть сообщил в своем Telegram-канале.

– Сейчас восстанавливают цвет и декоративные элементы фасада, усилены входные проемы. Крышу и систему водоснабжения отремонтировали в предыдущие годы. Следующий этап – ремонт подвала, – сообщил градоначальник.

В здании, помимо квартир, расположены супермаркет, Центр общественного здоровья, ателье и другие организации.

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