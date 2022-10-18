Девять юных борцов из Луганской народной республики приехали потренироваться в Новосибирск

В течение двух недель юных спортсменов из ЛНР ждет насыщенная культурно-спортивная программа. Фото: Константин КРУГЛЯНСКИЙ

На тренировочные сборы в Новосибирск пригласили юных борцов из подшефного Беловодского района Луганской народной республики. Тренер и команда из восьми мальчиков и одной девочки приехали 16 октября. Они посмотрят, как занимаются новосибирские спортсмены, побывают на знаковом турнире по греко-римской борьбе «Сила традиций» и познакомятся поближе с интересными местами нашего города.

Гости приняли участие в тренировке совместно с новосибирскими борцами. Фото: Константин КРУГЛЯНСКИЙ

«Карелин-Фонд» подготовил для ребят культурную программу - посещение музеев, Новосибирский зоопарк организовал для юных гостей экскурсию, кинотеатр «Победа» подарил билеты на фильм «Сердце Пармы». Луганчанам покажут один из лучших детских спектаклей «Чиполлино» в оперном театре, они увидят Новосибирский планетарий. В планах - побывать в Новосибирском цирке.

В течение двух недель до обеда у спортсменов насыщенная культурная программа, а после - спортивные занятия. Кроме того, они побывают на третьем международном турнире по греко-римской борьбе «Сила традиций», который пройдет в Новосибирске с 28 по 29 октября в региональном центре волейбола «Локомотив-Арена».

Заслуженный тренер РСФСР, СССР и России Виктор Михайлович Кузнецов показал занимающимся несколько связок и приемов. Фото: Константин КРУГЛЯНСКИЙ

Все ребята - из села Новоалександровка Луганской народной республики, самому старшему школьнику 16 лет, младшим - по 9 лет. Тренер команды Евгений Дмитренко считает, для его борцов эта поездка будет полезна: в Новосибирске очень сильная школа, здесь есть чему поучиться.