Под Новосибирском вынесли приговор женщине, получившей на почте средство для похудения.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Бердском городском суде огласили приговор за контрабанду сильнодействующих веществ. Обвиняемой по делу проходила 39-летняя сибирячка, получившая посылку с препаратом для похудения.
– Суд установил, в состав препарата входило сильнодействующее вещество. Речь о субутрамине. Оборот его подлежит контролю. А пересылать вещество через границу запрещено. Однако подсудимая получила посылку из Казахстана на почте в Бердске в начале октября 2021 года. Там ее задержали полицейские. Заказала препарат женщина в Интернете, – сообщает прокуратура Новосибирской области.
Сибирячка заявила, что не знала, что в состав средства входит сильнодействующее вещество.
Суд назначил худеющей 3,5 года лишения свободы условно. При этом будет действовать испытательный срок в течение двух лет.
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