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Общество18 октября 2022 6:04

Под Новосибирском вынесли приговор женщине, получившей на почте средство для похудения

В его составе было сильнодействующее вещество
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Под Новосибирском вынесли приговор женщине, получившей на почте средство для похудения.

Под Новосибирском вынесли приговор женщине, получившей на почте средство для похудения.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бердском городском суде огласили приговор за контрабанду сильнодействующих веществ. Обвиняемой по делу проходила 39-летняя сибирячка, получившая посылку с препаратом для похудения.

– Суд установил, в состав препарата входило сильнодействующее вещество. Речь о субутрамине. Оборот его подлежит контролю. А пересылать вещество через границу запрещено. Однако подсудимая получила посылку из Казахстана на почте в Бердске в начале октября 2021 года. Там ее задержали полицейские. Заказала препарат женщина в Интернете, – сообщает прокуратура Новосибирской области.

Сибирячка заявила, что не знала, что в состав средства входит сильнодействующее вещество.

Суд назначил худеющей 3,5 года лишения свободы условно. При этом будет действовать испытательный срок в течение двух лет.

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