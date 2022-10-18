В Первомайском районе Новосибирска нашли мертвого рыбака

В Новосибирске из воды вытащили труп рыбака в Первомайском районе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске обнаружили мертвого рыбака в Первомайском районе, в известном рыболовам месте «Матвеевская протока» между Бердским шоссе и СНТ «Держава».

О трагедии сообщил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии Сергей Куценко в ходе аппаратного совещания во вторник, 18 октября.

– К сожалению, риски остаются на воде. На неделе произошел один случай. Погибший рыбак в Первомайском районе. Пока причины уточняются, возможно, что сердечный приступ, – рассказал Сергей Куценко.

Как уточнили КП-Новосибирск в пресс-центре мэрии Новосибирска, ЧП произошло на прошлой неделе в среду, 12 октября. Труп заметили на поверхности воды. Его тело спасатели МАСС доставили на берег и передали сотрудникам полиции.

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