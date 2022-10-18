В Новосибирске отсидевший наркодилер с новой крупной партией наркотиков попался полицейским

В Новосибирске поймали наркодилера-рецидивиста. Фото: УТ МВД РФ по СФО.

Сотрудники транспортной полиции поймали 27-летнего наркодилера со стажем, который только год назад вышел из колонии строгого режима, но снова взялся за старое. Рецидивист успел разложить 25 тайников-закладок возле станции Пригородный простор в Ленинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

– Подозреваемый, получая оптовые партии наркотиков – так называемые «мастер-клады», фасовал их в своей арендованной квартире на разовые мелкие дозы и раскладывал их в тайники-закладки в различных районах города Новосибирска и вблизи железнодорожных путей, – рассказали транспортные полицейские.

Всего у наркодилера нашли три зип-пакета с гашишем, метамфепрамоном (психостимулятором) и кокаином. Общая масса изъятых наркотиков на обыске составила почти полкилограмма.

– Делал закладки поштучно. Гашиш, в районе Пригородного простора, – признался в преступлении подозреваемый.

Возбуждены уголовные дела по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Мужчина может вернуться в тюрьму на срок до 20 лет. Сейчас он находится в СИЗО.

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