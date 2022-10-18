В Новосибирске грабитель с ножом напал на прохожего и украл с его счета деньги. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На улице Ипподромской в Новосибирске на прохожего напал неизвестный. Он, угрожая ему предметом, похожим на нож, потребовал перевести со счета деньги. Опасаясь за свою жизнь, пострадавший через мобильное приложение перевел незнакомцу 2 тысячи рублей. После чего обратился в полицию. Приметы грабителя он запомнил и передал правоохранителям.

– Сотрудники уголовного розыска установили и задержали злоумышленника. Оказался им 26-летний житель Октябрьского района. Ранее парень был судим за причинение тяжкого вреда здоровью, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело за разбой. Его отправили в СИЗО на время следствия.

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