Суд в Новосибирской области одобрил передачу в собственность государства 39 тысяч незаконно ввезенных товаров

Государству передали 39 тысяч единиц незаконно ввезенных одежды, обуви и еды.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Транспортная прокуратура передаст в государственную собственность изъятые за три года на таможне товары. Об этом во вторник, 18 октября, КП-Новосибирск сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.
С 2019 по 2021 годы транспортная полиция и таможня изъяли около 39 тысяч незаконно ввезенной одежды, обуви и консервов. Собственники с требованиями о возврате не обращались.
Транспортная прокуратура через суды Новосибирской области и Алтайского края добилась того, чтобы вещи и еду признали бесхозяйными. Теперь они принадлежат государству.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер