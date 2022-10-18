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Общество18 октября 2022 3:55

Суд в Новосибирской области одобрил передачу в собственность государства 39 тысяч незаконно ввезенных товаров

Среди них одежда и продукты с большим сроком годности
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Государству передали 39 тысяч единиц незаконно ввезенных одежды, обуви и еды.

Государству передали 39 тысяч единиц незаконно ввезенных одежды, обуви и еды.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Транспортная прокуратура передаст в государственную собственность изъятые за три года на таможне товары. Об этом во вторник, 18 октября, КП-Новосибирск сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

С 2019 по 2021 годы транспортная полиция и таможня изъяли около 39 тысяч незаконно ввезенной одежды, обуви и консервов. Собственники с требованиями о возврате не обращались.

Транспортная прокуратура через суды Новосибирской области и Алтайского края добилась того, чтобы вещи и еду признали бесхозяйными. Теперь они принадлежат государству.

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