Новосибирский суд начал рассматривать дело экс-директора НИИ Тайченачева. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Советском районном суде Новосибирска начали рассматривать дело экс-директора Института лазерной физики СО РАН Алексея Тайченачева. Обвиняют бывшего руководителя в злоупотреблении должностными полномочиями. 17 октября, в понедельник, Тайченачеву зачитали обвинительное заключение. Еще одно заседание назначили на 21 октября.

Известно, что являясь руководителем института, Тайченачев назначил экс-директору Сергею Багаеву ежемесячную надбавку к окладу. При этом сотрудник не прошел проверку, чтобы работать со сведениями, составляющими гостайну. Также Тайченачев назначил ему надбавку к зарплате за работу с данными с ограниченным доступом. По приказу руководителя составляла надбавка 50% от должностного оклада.

Тайченачеву, который вину так и не признал, светит до 4-х лет лишения свободы.

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