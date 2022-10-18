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Общество18 октября 2022 3:34

В Новосибирске к перевозчику ТКО «ЭкоТранс-Н» подали судебные иски почти на полтора миллиона рублей

«Спецавтохозяйство» требует вернуть долги
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Новосибирские перевозчики мусора выяснят отношения в суде.

Новосибирские перевозчики мусора выяснят отношения в суде.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» подало два иска в суд к компании-перевозчику мусора «ЭкоТранс-Н», которая входит в группу «ВИС». Об этом сообщает Infopro54.

В первом иске – долг более 817 тысяч рублей, во втором – долг за транспортировку мусора в 652 тысячи рублей, а также пени в обоих случаях.

Напомним, после забастовок водителей мусоровозов вывоз отходов из самых проблемных районов – Октябрьского и Дзержинского – временно взяло на себя МУП «Спецавтохозяйство» вместо «ЭкоТранс-Н».

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