В Новосибирске к перевозчику ТКО «ЭкоТранс-Н» подали судебные иски почти на полтора миллиона рублей

Новосибирские перевозчики мусора выяснят отношения в суде. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» подало два иска в суд к компании-перевозчику мусора «ЭкоТранс-Н», которая входит в группу «ВИС». Об этом сообщает Infopro54.

В первом иске – долг более 817 тысяч рублей, во втором – долг за транспортировку мусора в 652 тысячи рублей, а также пени в обоих случаях.

Напомним, после забастовок водителей мусоровозов вывоз отходов из самых проблемных районов – Октябрьского и Дзержинского – временно взяло на себя МУП «Спецавтохозяйство» вместо «ЭкоТранс-Н».

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