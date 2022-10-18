Новосибирцы пожаловались на нашествие «черных» ритуальщиков

Новосибирцы пожаловались на визиты черных ритуальщиков. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Новосибирске участились жалобы на «черных» ритуальных агентов. Они врываются в дома к умершим вместе со скорой и навязывают похоронные услуги. Об этом горожане ранее рассказывали КП-Новосибирск. Сейчас появились новые жалобы на сайте отзывов «Фламп».

– Эти ребята появились в нашем доме сами, мы не звонили им и не приглашали. Агент работает непрофессионально, пытается ввести в заблуждение и навязать побольше услуг, составила на коленке какую-то бумажку с итоговой ценой более 100 тысяч. Когда мы попросили перечень услуг с ценами, чтобы понять, как она вышла на итоговую стоимость, прислала написанный от руки список с ценами. Ни печатей организации, ни подписей, просто на листочке в клеточку от руки списочек, – рассказала клиентка «черных агентов», чей офис расположен на улице Никитина.

Один из жителей Центрального района сообщал КП-Новосибирск, что он видел ритуальщиков в своем подъезде. Они развешивали объявления, чтобы заранее привлечь клиентов. Также мужчина рассказывал о том, как несколько «черных агентов» чуть не устроили драку, когда одновременно приехали вместе со скорой к пожилой женщине, которая хоронила мужа.

– Это стандартная отработанная тема, что передают данные от скорой и полиции. К нам трое агентов пытались проникнуть в квартиру, когда близкий скончался. Очень было неприятно, – признался еще один пострадавший.

Напомним, ранее в беседе с КП-Новосибирск глава департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Виталий Витухин рассказывал, что таким агентам нужно отказывать.

– Мы стараемся донести до людей: если в семье горе, нужно найти мужество и отказать «черным агентам», которые приезжают. Они покупают информацию за деньги и устраивают похороны намного дороже. Откройте карты, вызовите нормального агента, и это обойдется дешевле ровно на столько, во сколько им обошлась информация об умершем, – заявлял в эфире радио КП-Новосибирск Виталий Витухин.

Также глава департамента напомнил о бесплатных похоронах за счет муниципалитета.

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