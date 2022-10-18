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Происшествия18 октября 2022 2:42

В Новосибирске на Толмачёвской улице загорелась фура

Полыхающий грузовик потушили пожарные
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирске на Толмачёвской улице загорелась фура. Фото: "АСТ-54".

В Новосибирске на Толмачёвской улице загорелась фура. Фото: "АСТ-54".

Во вторник, 18 октября, в Новосибирске на Толмачёвской улице вспыхнула фура. Пламя полностью охватило большегруз. На месте работали сотрудники МЧС.

– Сигнал о возгорании поступил 07:31. Когда пожарные прибыли на место, фура горела открытым огнем. Он распространялся на пустой прицеп. Возгорание пожарные ликвидировали в течение 3-х минут. Площадь пожара составила 12 квадратов, – сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пострадавших в результате инцидента, по данным МЧС, нет.

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