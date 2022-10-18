Детей мобилизованных новосибирцев будут бесплатно кормить в школах

Новые меры поддержки для семей мобилизованных вводят в Новосибирской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области вводят бесплатное школьное питание для детей мобилизованных граждан. Каждый учебный день такой ученик сможет поесть за счет государства на 73 рубля. Проект постановления регионального правительства опубликовали на сайте «Электронная демократия». Он еще дорабатывается, свои предложения можно отправить на указанную на сайте почту.

Чтобы получить льготы, родителю нужно написать заявление. Если ребенок уже имеет право на предоставление льготного питания, выбирают одно из оснований. Все начальные классы по закону уже обеспечивают бесплатным питанием, поэтому мера коснется учеников с 5 по 11 классы.

– Условием обеспечения льготным питанием является предоставление по месту обучения заявления одного из родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об обеспечении льготным питанием. В течение пяти рабочих дней руководитель образовательной организации осуществляет сверку данных о мобилизованном родителе у учредителя образовательной организации, – указано в документе.

Приказ школы должен поступить в течение двух дней после завершения сверки. Мера поддержки вступает в силу на следующий день после издания приказа. Бесплатное питание предоставляется только в те дни, когда ученик ходит на уроки.

Если отца мобилизовали, но решение о бесплатном питании еще не было принято, родителю выплатят компенсацию. Ее размер высчитывают школы, исходя из суммы на каждого ребенка и дней, когда он посещал занятия. Деньги на счет, указанный в заявлении, должны поступить в течение 30 рабочих дней с даты предоставления заявления.

Льготы больше не действуют, если ребенка исключили из школы, если отец завершил военную службу, или в случае отказа родителей от предоставления бесплатного питания. В этих случаях родители обязаны в течение 2 недель письменно известить директора школы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber