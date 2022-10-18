Более 86 тысяч новосибирцев вышли на субботник в 2022 году

В этот раз на субботник вышло больше новосибирцев, чем в прошлом году. Фото: стоп-кадр Telegram-канала «ДИПРИП».

В Новосибирске на субботник вышли более 86 тысяч человек из всех районов города. Об итогах субботника доложил во вторник, 18 октября, заместитель мэра Олег Клемешов на аппаратном совещании в мэрии Новосибирска.

– В субботнике приняли участие более 86 тысяч человек. В прошлом году –чуть больше 81 тысячи. Также было привлечено большее количество единиц техники – 965, в прошлом году – 797 единиц. Только за день было вывезено 3738 кубических метров мусора. Эти цифры подтверждены полигонами, – сообщил Олег Клемешов.

При этом прием мусора на полигонах ТКО продолжается. На сегодняшнее утро вывезено более 8 тысяч кубометров мусора – это уже больше, чем в прошлом году.

Как отметил заместитель мэра, участие в субботнике принимали все районы. На общегородскую уборку вышли работники промышленных предприятий, общеобразовательных учреждений, управляющие компании. Даже студенты собрались в соцсетях и тоже вышли на субботник.

После масштабной уборки городские скверы, школы и другие объекты приобрели более ухоженный вид. Однако листвы на деревьях еще много, и ее нужно будет своевременно собрать до того, как ляжет снег.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подчеркнул, что весь мусор, сложенный в мешках на территории города после субботника, нужно успеть вывезти до 21 октября.

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