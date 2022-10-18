В Новосибирске сержанта оштрафовали на 200 тысяч рублей за тяжелые последствия драки

В Новосибирске на 200 тысяч рублей оштрафовали военнослужащего, который избил мужчину, ударившего его по голове. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске рассмотрели дело сержанта, который до полусмерти избил мужчину после того, как тот ударил его кулаком по голове. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале 2-го Восточного окружного военного суда.

– Сержант нанес ему множественные удары руками и ногами, причинив тяжкий вред здоровью, – сообщили в суде.

Новосибирский гарнизонный военный суд назначил наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

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