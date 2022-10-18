Утром 18 октября Новосибирск сковали пробки в 7 баллов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске 18 октября 2022 года: движение затруднено по улице Широкой. Заторы на улице Станционной, проезде Энергетиков, площадях Труда и Райсовета. Сложно проехать по улицам Ватутина, Котовского и Станиславского. Пробка на Толмачёвской улице. Об этом сообщает «2ГИС».

Пробки сковали Немировича-Данченко, Титова и Троллейную. Заторы на Сибиряков-Гвардейцев, Блюхера, Новогодней, площади Лыщинского и на проспекте Карда Маркса. Движение по Октябрьскому мосту тоже затруднено.

На правом берегу пробки на улицах Никитина, Большевистской, Бориса Богаткова, Татьяны Снежиной, Восход. Движение по улице Фрунзе и по Красному проспекту тоже затруднено.

Уровень пробок на утро 18 октября 2022 года в Новосибирске достиг 7-ми баллов.

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