Новосибирцев возмутил мужчина, выбросивший больную кошку в чужом подъезде на 22 этаже. Фото: "АСТ-54".

Новосибирцы рассказали о мужчине, который выбросил кошку на 22 этаже в доме на улице Демьяна Бедного. Человек, который оставил там животное, попал на камеру видеонаблюдения.

– Жильцы нашли кошку и отвезли к ветеринарам. Врачи диагностировали у нее онкологию. Предрекли долгое лечение с непонятным исходом. Люди кошку усыпили, – говорится в сообщении группы «АСТ-54».

Человека, бросившего животное, осудили. Но не похвалили и тех, кто кошку усыпил. По мнению многих, ей надо было дать шанс на жизнь.

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