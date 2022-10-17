С 24 октября изменится пригородных поездов в Новосибирской области

По новому расписанию электрички начнут ходить с 24 октября. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирской области со следующий недели изменится расписание пригородных поездов. По сообщению Западно-Сибирской железной дороги, связаны изменения с завершением летнего сезона. В пресс-службе также отметили, что часть маршрутов полностью отменят.

В Кузбасском направлении:

— начиная с 24 октября электропоезд №6808 Тогучин — Новосибирск будет курсировать только по выходным дням. Обратный поезд №6809 Новосибирск — Тогучин также будет курсировать только в выходные;

— с 24 октября отменяются рейсы №6803/6804 Новосибирск — Буготак — Новосибирск, с 25 октября - № 6805 Новосибирск — Тогучин, с 29 октября - № 6851/6874 Новосибирск — Буготак — Новосибирск.

В Западном направлении:

— с 24 октября рейсы №6323 Новосибирск — Коченево и №6318 Коченево — Новосибирск будут курсировать только по будням.

В Южном направлении:

— с 24 октября электропоезда №6609/6610Новосибирск — Искитим — Новосибирск и №6657/6658 Новосибирск — Искитим — Новосибирск начнут курсировать только в будние дни;

— с 24 октября отменяется рейс №6622 Искитим — Новосибирск.

В Восточном направлении:

— с 24 октября отменяются рейсы №6412/6411 Новосибирск — Мошково — Новосибирск.

В Жеребцовском направлении:

— с 24 октября перестанут курсировать электропоезда №6531 Новосибирск — Сокур через Инскую — Новосибирск, № 6503/6504 Новосибирск — Сокур через Инскую — Новосибирск, №6505/6506 Новосибирск — Жеребцово — Новосибирск.

Напомним, что с 3 октября перестали ходить электрички, курсирующие в теплое время года по дачным маршрутам. Также 9 октября отменили дачные автобусные маршруты №51л и №77л.

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