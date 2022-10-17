В московском метро запустили поезд с достопримечательностями Новосибирской области

Поезд «Сибирь здесь» запустили по Сокольнической ветке метро. Фото: правительство НСО

В Москве по Сокольнической ветке метро запустили уникальный тематический поезд «Сибирь здесь». Состав состоит из 10 вагонов, каждый из которых посвящённом региону СФО. Среди них есть и вагон, оформленный в честь Новосибирской области.

Вагон посвящён достопримечательностям Новосибирской области. Фото: правительство НСО

— В вагоне представлены фотографии и информация об истории региона, знаменательных объектах культуры, природы региона, современных жилых комплексах. Там есть вокзал «Новосибирск Главный», аэропорт Толмачёво, Академпарк, НОВАТ, Новосибирский зоопарк, Биотехнопарк Кольцово, — сообщили в региональном правительстве.

Колба установлена на станции «Воробьёвы горы». Фото: правительство НСО

Также на станции метро «Воробьёвы горы» установили в стеклянных колбах макеты Собора во имя Александра Невского, театра «Глобус» и часовни во имя Святого Николая Чудотворца.

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