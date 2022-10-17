В Новосибирской области на 10% увеличат соцвыплаты ветеранам и молодым семьям

Выплаты молодым семьям и ветеранам увеличатся на 10%. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирской области в 2023 году на 10% поднимут соцвыплаты молодым семьям при рождении детей. Также на 10% вырастут единовременные выплаты ветеранам ВОВ и их родственника на организацию поездок к местам боевых действий.

— С 2023 года с учетом увеличения на 10% размер дополнительного пособия молодой семье при рождении первого ребенка составит 6 600 рублей, при рождении второго ребенка — 13 200 рублей, при рождении третьего и последующих детей — 19 800, — сообщили в региональном правительстве.

Также на 10% вырастут выплаты ветеранам ВОВ. На организацию поездок к местам боевых действий на территории России будет выплачиваться 8 800 рублей; в СНГ — 11 тысяч рублей; за пределы СНГ — 13 200 рублей. На аналогичные суммы могут рассчитывать и родственники военных, погибших во времена Великой Отечественной войны, чтобы посетить места их захоронения.

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