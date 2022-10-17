В Новосибирской области пропал 59-летний мужчина в камуфляжном костюме

Мужчина пропал 20 сентября. Фото: «ЛизаАлерт Новосибирск»

В рабочем поселке Краснозерское Новосибирской области пропал 59-летний Серекпай Кайдаров. О местонахождении мужчины ничего неизвестно с 20 сентября.

— Мужчина проживает в Краснозерском районе, бывало, что приезжал в Новосибирск. Здесь у него живет родня. Перестал выходить на связь. Спросили у друзей, соседей — никто не знает, куда он поехал. С момента пропажи уже прошло достаточно времени. В Краснозерском районе ни в одном из населенных пунктов ни у родных, ни у близких не появился, в Новосибирске у родни тоже не был. Куда мог уйти или уехать неизвестно, — рассказала КП-Новосибирск руководитель ПСО «ЛизаАлерт Новосибирск» Алеся Яблонских.

Приметы: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, глаза карие.

Одежда: предположительно камуфляжный костюм, черные кроссовки, черная вязаная шапка. С собой у мужчины была черная спортивная сумка.

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