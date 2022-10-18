Погода в Новосибирске на 18 октября 2022 года: неделя дождей

Вторник в Новосибирске будет ненасытным днём. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Погода в Новосибирске на 18 октября 2022 года резко переменилась с солнечной на дождливую, такой она останется на протяжении ещё нескольких дней.

— Температура ночью составит +2...+4 градуса, днём - +6...+8 градусов. Будет облачно, временами небольшой дождь. Западный ветер подует со скоростью 4-9, местами до 14 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью температура составит 0…+5 градусов. Днем температура поднимется до +4…+9 градусов. Будет переменная облачность, небольшие, местами умеренные дожди, ночью в отдельных районах — с мокрым снегом. При прояснениях туманы

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