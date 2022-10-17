В Новосибирске трамвай №11 дважды попал в ДТП

В Дзержинском районе Новосибирска трамвай №11 дважды стал участником ДТП. Фото: Инцидент Новосибирск

В Дзержинском районе Новосибирска трамвай №11 дважды стал участником ДТП. Об этом сообщили в группе «Инцидент Новосибирск» со ссылкой на службу аварийных комиссаров «Альянс».

Первое ДТП произошло у дома по адресу проспект Дзержинского, 42. Трамвай двигался в сторону Каменки и в пути следования задел автомобиль марки «Сузуки». В результате у легковушки пострадало зеркало заднего вида.

− Движение трамваев было временно заблокировано, − отметили в публикации.

Когда трамвай возвращался по обратному маршруту, он снова попал в неприятную ситуацию. На проспекте Дзержинского, 44 в него въехал «Ниссан». Иномарка выезжала со двора и, по всей видимости, не пропустила общественный транспорт.

В обеих случаях обошлось без пострадавших. В комментариях начали шутить, что трамвай №11 пытается переплюнуть 13-тый по количеству ДТП.

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