Новосибирцы пожаловались на нашествие крыс на Дуси Ковальчук

По словам местных, рядом с площадкой находятся школа, магазины и общепит. Фото: кадр из видео

Новосибирцы пожаловались на нашествие крыс на контейнерной площадке рядом с домом №260 по улице Дуси Ковальчук. Очевидцы засняли крыс и опубликовали ролик в понедельник, 17 октября.

— Крысы на этой контейнерной площадке живут огромными стаями всегда. Их не травят, а ведь рядом находится школа, место общественного питания, продуктовый магазин и 2 точки по продажи суши, — рассказала подписчица паблика ВКонтакте «АСТ-54».

Судя по видео, на контейнерной площадке живет целая стая крыс. Среди них видны и взрослые, и молодые особи. По словам очевидцев, грызуны совсем не боятся людей. А вот местным наоборот страшно подходить к контейнерам и выкидывать мусор.

— Государственной жилищной инспекцией направлено информационное письмо в адрес управляющей организации о необходимости провести дератизацию на территории многоквартирного дома сроком до 19 октября. Также, в случае бездействия управляющей организации, жители могут подать обращение в Роспотребнадзор, — прокомментировали в региональной ГЖИ.

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