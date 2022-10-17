В автосалоне Новосибирска покупателю навязали услуги почти на 200 тысяч рублей

Жителю Кемеровской области навязали услуги почти на 200 тысяч рублей в автосалоне Новосибирска. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителю Мариинска навязали услуги почти на 200 тысяч рублей в автосалоне Новосибирска. Об этом сообщает Infopro54 со ссылкой на пресс-службу Мариинского городского суда Кемеровской области.

В конце ноября 2021 года 50-летний мужчина покупал автомобиль марки Honda Elysion. Сибиряк заключил договоры с двумя компаниями − «Автоэкспресс» и «Ассистанс 54». За дополнительные услуги и консультации с него потребовали около 180 тысяч рублей.

С первой компанией мужчина заключил опционный договор сроком на два года. За сумму около 80 тысяч рублей фирма пообещала помочь заключить сделку по покупке иномарки.

Вторая компания, «Ассистанс 54», предложила мужчине две услуги: «помощь на дороге» за 5 тысяч рублей и консультация по подаче электронной заявки на кредит за 95 тысяч рублей.

− При этом фирмами никаких услуг покупателю автомобиля оказано не было, в связи с чем он направил в адрес обеих компаний заявление о расторжении и возврате полной стоимости заключенных договоров, − отметили в публикации.

Компания «Ассистанс 54» вернула сибиряку только пять тысяч рублей. От возврата оставшейся суммы фирмы отказались – мол, все условия договоров выполнены. Клиенту ничего не оставалось, как обратиться в суд.

Мариинский городской суд Кемеровской области постановил взыскать в пользу мужчины 260 тысяч рублей − 120 тысяч с «Автоэкспресс» и 140 – с «Ассистанс 54». Представители второй фирмы не согласились с этим решением и обжаловали его.

Судебная коллегия по гражданским делам Кемеровского областного суда оставила решение без изменения. Тогда «Ассистанс 54» обратились в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции. Жалобу рассмотрят 1 ноября.

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